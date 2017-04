SynMag bei der Superbooth in Berlin Stand E270

Wir werden am 20. – 22.4. 2017 in Berlin bei der Superbooth sein und zwar am Stand E270 unten in der Nähe des Eingangs.

Moogulator spielt Samstag um 14:30 ein Set auf der Superbooth (Seebühne) aber auch am DO, FR und SAT abends außerhalb der Superbooth. Maze Club und in Berlin Mitte kann man sich dafür merken, wer möchte..

Das aktuelle SynMag 61 gibt es dort auch..

Maschinen

Abstrakt Instruments Avalon – Konzept „303“ auf den Punkt gebracht

Arturia Matrixbrute – Der Andersmacher!

Twisted Electrons AY3 – Gamesound-Synth

Twisted Electrons Octopus – Eurorack-Sequencer-Router – clever geschaltet

MFB Drum Modul-Serie – Mit MBus und weniger Kabeln geht’s auch (besser)

Clavia Nord Drum 3P – Synthese statt Sampling

U-He RePro-1 – Sequential Pro One gut simuliert

Rob Papen Predator II & Explorer 4 – Zweite Version des Klassikers

D16 Punchbox – Software-Drummodule

Accusonus Regroover – Slice-Tool für Drums

Spectrasonics Keyscape Creative – Part II – No Synths, aber Tasten!

Report

Modular – Patchblocks Workshop II

Menschen

Mathew Jonson – Lohnender Studiobesuch

Bernd Kistenmacher – Klänge finden

Tommi Stumpff – Linux und keine Kompromisse!

30 Jahre Deine Lakaien – Bilderbericht

KiEw (Thedi spricht) – Industrial und der CS10