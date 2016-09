Roland sucht den Synth Promotion Star 2016

Nauheim, 15. September 2016 – Wem die Welt der Synthesizer nicht fremd ist, wer auf der Bühne überzeugend musikalisch performen kann und Freude daran hat, Menschen live oder über digitale Medien wie YouTube oder Facebook zu begeistern, könnte vielleicht der oder die Richtige sein. Denn gesucht wird der Synth Promotion Star 2016.

Wer darüber hinaus auch noch über ein technisches Verständnis verfügt und ein sympathisches und freundliches Auftreten hat – kurzum, wer ein echtes Verkaufstalent ist, sollte sich bei Roland bewerben.

Was den Synth Promotion Star erwartet

Der Roland Synth Promotion Star steht in engem Kontakt mit dem Unternehmen und wird mit den neuesten Produkten versorgt. Das Aufgabenfeld umfasst das Engagement für die aktuelle Synthesizer-Palette in den sozialen Medien und eventuell auch die Präsenz auf Messen und Veranstaltungen in Deutschland und Österreich.

Bewerber können noch bis zum 7. Oktober 2016 ein Video oder einen Link zu einem YouTube-Video an rgm.online@roland.com schicken und das Roland Germany-Team mit ihren musikalischen Fähigkeiten und ihrer Persönlichkeit überzeugen.

Nähere Details zu der Ausschreibung und den Anforderungen, die Roland an den Synth Promotion Star 2016 stellt, gibt es hier.

Weitere Informationen zum Unternehmen: www.rolandmusik.de.

