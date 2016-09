Kompromissloser Luxus, edler Klang – der Design-Synthesizer 20 von Hartmann ist purer Genuss

Axel Hartmann zählt weltweit zu den anerkanntesten Industriedesignern für elektronische Musikinstrumente. Er hat mit seiner unverwechselbaren Handschrift Form und Aussehen zahlreicher Synthesizer und Software-Produkte geprägt.

Seine kongeniale Eigenentwicklung – der Hartmann Neuron Synthesizer – war seiner Zeit weit voraus und ist noch heute ein gesuchtes Sammlerobjekt.

Mit dem 20 Synthesizer treibt Axel Hartmann seinen kompromisslosen Anspruch auf die Spitze – Ein edles, luxuriöses Design-Objekt, das perfekte Funktion und Klang fast als Selbstverständlichkeiten in den Hintergrund treten lässt. Und nur wenige werden das Privileg haben, den 20 zu erleben, denn er wird in den Varianten Silber/Schwarz und Schwarz/Schwarz jeweils nur 20 mal in exklusiver Handarbeit gebaut.

„Kompromisslos“ ist eine oft versprochene, aber selten erfüllte Eigenschaft eines Gegenstandes. Beim 20 ist sie Prämisse Nummer 1.

Designer Axel Hartmann hatte schon seit vielen Jahren den Traum, einen Synthesizer zu entwickeln und zu bauen, ohne auf Budget-Vorgaben oder Markenrichtlinien zu achten. „Ich wollte frei sei und mit genau den Materialien arbeiten, die mir vorschweben. Ich möchte die Herstellungsprozesse wählen, die die besten Ergebnisse hervorbringen, um am Ende das Optimum in Design, Funktion und Klang darzustellen. Ein Synthesizer, der nicht nur gut klingt und aussieht, sondern auch und gern eingesetzt wird, weil er durch ein einzigartiges Bedien-Gefühl und logische Funktionalität gleichsam dazu einlädt. So bestehen etwa das Basisgehäuse des 20, das bewegliche, ultraflache Frontpanel und sämtliche Bedienelemente aus massivem Aluminium und fühlen sich einfach fantastisch an.“

Für den perfekten Entwurf und die aufwendige Konstruktion des Gehäuses haben Axel Hartmann und sein Partner Stefan Leitl über 2.000 Arbeitsstunden investiert. Gehäuse und Frontpanel werden jeweils aus einem massiven Aluminium-Block mit einer hochpräzisen 5-Achs-CAD/CAM-Maschine gefräst – ein Prozess, der eine ganze Woche Zeit in Anspruch nimmt. Auch die weiteren Arbeitsschritte übernimmt diese Maschine, die aus dem inneren des Gehäuses den Platz für Platinen und Kabelstränge herausarbeitet. Der 20 ist in schwarz oder silber-eloxiert mit kontrastierender laser-gravierter Produktgrafik erhältlich. Von jeder Farbvariante wird es nur je 20 Stück geben.

Bewährte Engine mit feingetuntem Klang

Natürlich ist das Design des 20 nicht Selbstzweck, sondern er ist auch ein professioneller und leistungsfähiger Synthesizer. Die Sound-Engine wurde von Waldorf Music entwickelt und ist klanglich über jeden Zweifel erhaben. Seine Herkunft merkt man dem Herz des 20 daran an, dass das virtuell-analoge Konzept in guter Waldorf-Tradition um eine Wavetable-Engine mit den klassischen PPG-Wellensätzen erweitert wurde. So beherrscht der 20 auch die legendären Sounds etwa des Waldorf Wave. Auch Samples kann er laden, sodass sich das klangliche Repertoire flexibel maßschneidern lässt.

Und wie auch teuerste Sportwagen für ein Mehr an Leistung immer noch ein wenig getunt werden, so wird der Klang dieser Engine im 20 durch einen SUPRA Op-Amp nach außen geleitet, den der deutsche Hersteller SPL extra für diesen Synthesizer entwickelt hat. Durch die 120-Volt-Technologie der renommierten deutschen Pro-Audio-Schmiede gewinnt der Sound des 20 deutlich an Dynamik und Transparenz. Ein symmetrischer Stereo-Ausgang sowie ein High-End Kopfhörer-Anschluss mit dediziertem Lautstärkeregler sorgen für die adäquate Ausgabe des Klangsignals.

Werksounds mit Liebe, Luxus und Leidenschaft

Die gleiche Liebe und Detailverbundenheit, die Axel Hartmann in die Gestaltung des Synthesizers hat einfließen lassen, zeigt sich in den Sounds, die namhafte Sound-Designer dem 20 mit auf den Weg geben.

Axel Hartmann hat viele der Klänge selbst programmiert und dabei seine Erfahrung aus mehr als 40 Jahren im Umgang mit Synthesizern einfließen lassen. Herausgekommen ist dabei ein facettenreiches Sound-Set – Axels All-Time-Best an Klängen, die er als aktiver Live-Keyboarder mit Focus auf „perfekten Sitz“ im Studio oder auf der Bühne selbst einsetzt. Es ist eine wunderbar persönliche Auswahl, die auch einen Blick auf den Musiker Axel Hartmann erlaubt – voller Liebe zum Detail, hervorragend spielbar und ein perfekter Querschnitt aus 50 Jahren Synthesizer-Geschichte.

Als Extra gibt es Soundsets von zwei Sound-Designern, die Axel Hartmann aus jahrelanger Mitarbeit an Synthesizer-Legenden kennt: Kurt Ader mit seinem Ka-Pro Team um Professor Peter Jung, sowie sein Weggefährte aus frühesten Tagen, Peter Gorges. Beide haben exklusive Presets speziell am und für den 20 kreiert. Auch wenn der 20 also extrem angenehm zu programmieren ist – darauf angewiesen sind seine glücklichen Besitzer wahrlich nicht.

Ein Konzept, das zum Anfassen einlädt

Neben den hochwertigen Komponenten, die für die Klangerzeugung zum Einsatz kommen, ist es vor allem das schlüssige und sehr intuitive Bedien-Konzept, das den 20 auszeichnet. Auf dem klappbaren Frontpanel sind hochwertige Voll-Aluminium Regler und speziell für dieses Instrument gefertigte Acrylglas-Taster montiert. Um diese in der gewünschten Form zu realisieren, wurde speziell eine Kunststoff-Spritzguss-Form hergestellt. Für jede Funktion steht ein eigenes Bedienelement zur Verfügung – allesamt perfekt ergonomisch angeordnet. Das große Bedienfeld reflektiert den Signalweg des Synthesizers und orientiert sich in der Auswahl der Parameter an klassischen Vorbildern. Die kompromisslose Logik der Benutzerführung macht den 20 zu einem überaus musikalischen, programmierfreudigen Instrument. Das Erstellen eigener Klänge macht Spaß und verführt zu kreativen Exkursionen – man kann sich durchaus auch mal ein paar Stunden darin verlieren. Als Klaviatur kommt eine eigens angefertigte Variante des Fatar-Spitzenkeyboards TP8 zum Einsatz, die komplett in Schwarz gebaut wird.

Ein Klassiker entsteht – der Herstellungs-Prozess

Was zum Klassiker geboren wird, muss wie der 20 auch bei der Fertigung etwas ganz Besonderes sein. In einer exklusiven Manufaktur im Süden von Deutschland, nicht weit vom Bodensee entfernt, wird das Gehäuse gefräst und für das perfekte Oberflächen-Finish computergesteuert mit Glasperlen sandgestrahlt. Die ganz leicht aufgeraute Oberfläche wird dann nach Wunsch in Schwarz oder Aluminium Natur eloxiert. Alle Beschriftungen und sonstigen Designelemente werden via Lasergravur eingearbeitet.

Das 20-Soundboard, die SPL Supra-OP Amp-Platinen und das Netzteil sind auf einem Einschub auf der Rückseite des Instrumentes montiert. Die Herstellung des Einschubs und die Verbindung der Waldorf-Klangerzeugung mit der Op-Amp-Technologie übernimmt SPL in der Nähe von Düsseldorf.

Für den Zusammenbau und die finalen Tests des Gerätes geht es zur Firma Fatar in Recanati / Italien. Fatar verfügt aus Kooperationen mit Korg, Roland, aber auch durch die jahrzehntelange Fertigung hochwertiger Tastaturen über herausragende Fertigungsstandards. Von hier aus wird jeder 20 schließlich an seinen künftigen Besitzer ausgeliefert.

Preis und Lieferzeit

Den 20 können Interessierte exklusiv über die Website www.20-music.de reservieren. Der Kaufpreis liegt bei 20.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Bestellungen werden in Eingangsreihenfolge bearbeiten. Die Herstellung dieses besonderen Synthesizers dauert zwischen 40 und 60 Arbeitstagen. Bei Bestellung des Gerätes werden 50 % des Kaufpreises als Anzahlung in Rechnung gestellt. Erst kurz vor Versand des fertigen Gerätes wird die Restsumme berechnet, nach deren Eingang der bestellt 20 dann die Fabrikation verlässt.

Weitere Infos unter www.20-music.de

